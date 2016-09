Jak podają miejscowe media, do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem w szkole, do której uczęszcza blisko 300 dzieci. Według telewizji WYFF-TV, ranni to dwaj uczniowie, którzy zostali śmigłowcami odwiezieni do szpitala, i nauczycielka.

Szkołę zamknięto, a uczniów ewakuowano do miejscowego kościoła baptystycznego. Rodziców poproszono, by tam zgłaszali się po swoje dzieci. W okolice szkoły skierowano wiele wozów policji i służb ratunkowych.

Nie ma informacji o tym, czy napastnik uczęszczał do szkoły, w której otworzył ogień, ani jakie miał motywy.