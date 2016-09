Na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) Trump z uznaniem mówił o roli Polski w NATO, dziękował za udział polskich żołnierzy w operacjach sojuszu w Iraku i Afganistanie oraz podkreślał wkład amerykańskiej Polonii w historię i rozwój Stanów Zjednoczonych.

Na zamkniętym dla mediów spotkaniu z prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, Radą Dyrektorów Kongresu KPA reprezentujących kilka stanów, działaczami polonijnych organizacji i przedstawicielami biznesu, Donald Trump zapewnił, że jeżeli wygra wybory, to zajmie się sprawą zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków już w pierwszych tygodniach po objęciu urzędu. - Wkład Polaków w rozwój Ameryki dotyczy każdego aspektu naszego życia i zostanie to docenione jeśli znajdę się w Białym Domu. Polacy zostaną docenieni, gdyż na to zasługują, pamiętajcie o tym - pokreślił republikański kandydat na prezydenta zabiegając o głosy Polonii i Amerykanów polskiego pochodzenia.

Takie słowa z ust kandydata na prezydenta bardzo cieszą, szczególnie deklaracja kontynuowania i zacieśniania sojuszu. Na naszym spotkaniu pokazał, że interesuje się sprawami Polski i Polonii w Stanach Zjednoczonych - skomentował prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, który gościł Trumpa w swojej siedzibie. Zaznaczył, że KPA jako organizacja non-profit nie może popierać żadnego z kandydatów w wyborach prezydenckich. Dodał, że jest gotowy spotkać się także z Hillary Clinton, demokratyczną rywalką Trumpa.

Donald Trump w swoim przemówieniu z uznaniem mówił o roli Polski w NATO oraz wypełnianiu zobowiązań w kwestii obronności.

Czytaj więcej Kolejny sarkastyczny dowcip Trumpa odebrany jako wezwanie do użycia przemocy

Polska jest jednym spośród pięciu krajów NATO, które w rzeczywistości przeznaczają 2 procent PKB na obronność. To interesujące, bo wiele razy o tym mówiłem podczas kampanii. Wiele krajów niechętnie się z tego wywiązuje. Polska w całości i na czas wypełnia te zobowiązania - oznajmił. - Gdyby wszyscy mieli taki sam wkład jak Polska, wszyscy nasi sojusznicy byliby bezpieczniejsi - dodał republikański kandydat.

Trump w swoim przemówieniu nawiązał do też do krytycznych słów wypowiedzianych pod adresem Polski przez byłego prezydenta Billa Clintona. Na jednym z wieców poparcia jego żony, Hillary Clinton, demokratycznej rywalki Trumpa, ocenił, że Polska i Węgry, które "nie byłyby wolne" bez udziału USA, uznały, że "z demokracją jest za dużo kłopotu".

Czujemy się zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, gdyż jest to istotne ze względu na bezpieczeństwo całej Europy Wschodniej. Tymczasem prowadząc kampanię na rzecz swojej żony Bill Clinton mówił, że dla Polski demokracja jest czymś zbyt trudnym. I mówił tak ze względu na sprzeciw Polski wobec przyjęcia uchodźców - powiedział Trump.

Jestem z wami i rozumiem was, kochacie nasz kraj (Stany Zjednoczone - przyp. red.) - zwracał się do przedstawicieli Polonii. Prosił o głos oddany na niego, dziękował za gorące przyjęcie i zapewniał, że będzie "partnerem dla Polski i Polonii", jeżeli wygra wybory.

Dużo ciepłych słów, ale to nie dziwi w kampanii wyborczej, jednak i dużo konkretów. Bardzo się cieszę, że republikański kandydat na prezydenta Donald Trump wie o tym, że Polska przekazuje 2 proc. PKB na obronność, stawiając Polskę jako przykład kraju wywiązuje się z odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i sojuszników - stwierdził konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki. - Wie sporo o Polsce, więcej niż się spodziewałem. Zaskoczył mnie tym, że zna historię polskiego osadnictwa. Wiem jak ważną grupą społeczną są Polacy w Stanach Zjednoczonych. Donaldowi Trumpowi bardzo podoba się etos pracy Polaków, wie że w Polsce ludzie ciężko pracują na sukces również Ameryki, i wie też, że ten kraj (USA - przyp. red.) był budowany również rękami Polaków - podsumował konsul Janicki.