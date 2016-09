Przedmiotem prac KERM będą najważniejsze kwestie z punktu widzenia gospodarki, w tym akty prawne, "które będą miały wpływ na gospodarkę, przekraczający pewien pułap finansowy - zapowiedział na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego szef Mateusz Morawiecki.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się takimi tematami, jak prawo wodne, regulacje rynku mocy, prawo zamówień publicznych, konstytucja dla biznesu czy ułatwienia dla przedsiębiorców - wymieniał Morawiecki. Wicepremier zaznaczył też, że w pracach KERM będzie od czasu do czasu uczestniczyć premier Beata Szydło. Za to chciałem serdecznie podziękować, bo to oznacza bardzo wysoki priorytet, który przykładamy do pracy KERM - powiedział.

Dodał, że jego zastępcą w KERM będzie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, z którym ustalił tryb koordynacji i synchronizacji prac obu komitetów, aby nie było niepotrzebnych powtórzeń i niepotrzebnego powielania pracy oraz by w sprawny sposób regulować całą materię gospodarczą.

Nie podano składu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ale na pierwszym posiedzeniu obecni byli m. in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister infrastruktury, minister rolnictwa, minister energii, minister żeglugi i gospodarki morskiej, minister ds. europejskich, minister środowiska.