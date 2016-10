Antej-2500 to jedna z wersji systemu S-300. To system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zaprojektowany do ochrony oddziałów wojskowych i strategicznych instalacji wojskowych. "Baterie rakiet mają zapewnić bezpieczeństwo bazy morskiej. Nie jest jasne, dlaczego rozmieszczenie S-300 wywołało taki alarm wśród naszych zachodnich partnerów" - głosi komunikat resortu obrony w Moskwie.

Według amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News, która wcześniej podała tę informację, rozmieszczenie tak nowoczesnej broni w Syrii świadczy o rosnącym zaangażowaniu Rosji w obronę reżimu syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada. Telewizja przypomina, że doszło do tego po załamaniu się rozejmu w Syrii i zerwaniu bezpośrednich rozmów na temat sytuacji w tym kraju między Rosją a USA.

Rozmówcy Fox News twierdzą, że system Antej-2500 ma możliwości zestrzeliwania w Syrii amerykańskich manewrujących pocisków rakietowych. Elementy rosyjskiego systemu antybalistycznego i przeciwlotniczego przywieziono do Syrii w weekend. Według Fox News to pierwszy raz, kiedy Rosjanie rozmieścili ten rodzaj uzbrojenia poza granicami swojego kraju.