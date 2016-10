Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

Schroeder, który kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005, od 10 lat jest przewodniczącym komitetu akcjonariuszy (pełniącego rolę rady nadzorczej) pierwszego konsorcjum Nord Stream, które wybudowało gazociąg po dnie Morza Bałtyckiego, i prawdopodobnie zachowa to stanowisko – twierdzi dziennik, powołując się na własne informacje.

Rzecznik Nord Stream 2 potwierdził informację o objęciu przez Schroedera stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów tego przedsiębiorstwa. „Der Tagesspiegel” pisze, że z rejestru handlowego szwajcarskiego kantonu Zug wynika, iż objął je 29 lipca.