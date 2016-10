Szefowa rządu w Berlinie podkreśliła, że prawo międzynarodowe nie daje podstaw do bombardowania szpitali, a Moskwa powinna pomóc w zakończeniu przemocy w pogrążonej w wojnie domowej Syrii.

We wrześniu, krótko po załamaniu się tygodniowego rozejmu, armia syryjska, wspierana przez szyickie milicje i rosyjskie lotnictwo, rozpoczęła nową ofensywę w celu odbicia wschodnich dzielnic Aleppo z rąk zbrojnej opozycji. Nowy etap działań zbrojnych objął jedne z najcięższych bombardowań tego miasta w ponad pięcioletniej historii syryjskiego konfliktu.

Rzecznik rządu Steffen Seibert zaapelował w piątek w imieniu Niemiec do Rosji i Iranu, kluczowych sojuszników syryjskiego prezydenta, by dzięki swoim wpływom powstrzymały eskalację przemocy w tym kraju oraz doprowadziły do dostarczenia pomocy humanitarnej cywilom.

Zapytany na konferencji prasowej, czy rząd Niemiec popiera nałożenie sankcji na Rosję za działania zbrojne w Syrii, Seibert oświadczył, że należy rozważyć wszystkie możliwości, ale wypracowanie rozejmu jest dla Berlina sprawą o najwyższym priorytecie.

Szczególnie Rosja i Iran mają obowiązek wykorzystania swego wpływu na reżim Asada, by powstrzymać narastanie przemocy i cierpnie ludności cywilnej - powiedział rzecznik.

Wcześniej w piątek szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu, wpływowy poseł współrządzącej CDU Norbert Roettgen, na łamach dziennika "Sueddeutsche Zeitung" obarczył Rosję współodpowiedzialnością za zbrodnie wojenne w Syrii i opowiedział się za nowymi sankcjami wobec Moskwy. Jego zdaniem sankcje wobec Rosji nie przyniosą szybkich rezultatów, jednak prezydent tego kraju Władimir Putin z pewnością "uwzględni je w swoich kalkulacjach".

Od 2014 roku wobec Rosji obowiązują sankcje nałożone przez Unię Europejską w związku z aneksją Krymu i wspieraniem przez Moskwę separatystów w Donbasie, na wschodzie Ukrainy.

Rzecznik MSZ Niemiec Martin Schaefer mówił w środę w Berlinie, że nie ma żadnych konkretnych propozycji sankcji wobec Rosji w związku z jej działaniami w Syrii; zdaniem kierowanego przez SPD resortu spraw zagranicznych konfliktu w Syrii nie da się rozwiązać bez udziału Rosji.