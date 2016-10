/ PAP/EPA / KEVIN P. COUGHLIN OFFICE OF GOVERNOR ANDREW M. CUOMO HANDOUT

Rannych przewieziono do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Na miejscu udzielono pomocy osobom, które doznały lżejszych obrażeń. Według informacji policji, pociąg pasażerski zderzył się z pociągiem serwisowym w odległości ok. 32 km na wschód od Manhattanu. Nie jest jasne czy drugi pociąg był w ruchu.

Jak poinformował gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, pociąg pasażerski złożony z 12 wagonów jechał w kierunku wschodnim przewożąc ok. 600 osób. W rezultacie zderzenia wykoleiły się trzy pierwsze wagony składu w odległości ok. 1 km od stacji New Hyde Park. Stacja znajduje się bezpośrednio przy granicy nowojorskiej dzielnicy Queens.

Był to kolejny wypadek kolejowy w rejonie nowojorskiej aglomeracji. Dziewięć dni temu inny pociąg podmiejski wypadł z szyn i uderzył w budynek stacji w Hoboken, w stanie New Jersey. Zginęła wówczas 1 osoba a ponad 100 zostało rannych.