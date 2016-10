Odsunięty od władzy Salah ma nadal duże wpływy w jemeńskiej armii i jest politykiem popieranym przez ruch Huti, z którym walczy koalicja państw sunnickich pod wodzą Rijadu. Wezwał on swych zwolenników do mobilizacji przy granicy z Arabią Saudyjską w odwecie za sobotni atak. Apeluję do sił zbrojnych i ludowych komitetów, by udały się na linię frontu przy granicy, aby pomścić nasze ofiary - powiedział w wystąpieniu telewizyjnym.

Koalicję pod wodzą Saudyjczyków popierają Stany Zjednoczone, toteż po nalocie Biały Dom zapowiedział natychmiast dochodzenie i zrewidowanie amerykańskiej pomocy dla trwającej od 18 miesięcy kampanii przeciw Huti.

O współodpowiedzialność za masakrę oskarżył USA Teheran. Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamkani powiedział w niedzielę, że w ataku na uczestników pogrzebu w Sanie użyta została amerykańska broń i Waszyngton musi zostać w związku z tym pociągnięty do odpowiedzialności - podała agencja Irna.

Szamkani podkreślił, że sprzedaż zachodniej broni do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej odgrywa zasadniczą rolę w atakach na Jemen oraz masakrowaniu niewinnej ludności tego arabskiego kraju i działania te muszą zostać powstrzymane - podaje irańska agencja. Również Rijad zapowiedział śledztwo w sprawie nalotu, który nazwał bolesnym i godnym pożałowania wydarzeniem.

Miejscowe władze Sany, kontrolowanej przez szyickich rebeliantów Huti, od razu jednak oskarżyły koalicję o zorganizowanie nalotów na salę, w której trwały uroczystości pogrzebowe związane z pochówkiem ojca ministra spraw wewnętrznych Dżalala al-Rawiszana, członka nieuznawanego przez wspólnotę międzynarodową rebelianckiego rządu. Wśród ofiar ataku są wojskowi oraz przedstawiciele władz rebeliantów.

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, kiedy to społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Salaha. Tylko południowa część kraju wraz z Adenem podlega rządowi uznawanemu przez wspólnotę międzynarodową i popieranemu przez Arabię Saudyjską. Jego władza jest jednak w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują aktywne na południu i częściowo wschodzie kraju dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaida.

Sunnicka koalicja arabska od marca 2015 roku zwalcza wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, zmierzających do obalenia popieranego przez Rijad prezydenta Abd ar-Raba Mansura Al-Hadiego.