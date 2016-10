Postępowanie Rosji jest absolutnie nie do zaakceptowania. Trzeba skończyć z bombardowaniem ludności cywilnej. Musimy przeciwstawić się zbrodniom wojennym, trzeba je ścigać za pomocą środków prawnych. Unia Europejska mogłaby się zastanowić nad sankcjami wobec Rosji z powodu wojny w Syrii - oświadczyła Margot Wallstroem. Nie odpuścimy. Powinniśmy zatroszczyć się o to, by odpowiedzialni za tę wojnę zostali pociągnięci do odpowiedzialności - zaznaczyła szefowa szwedzkiej dyplomacji.

Wallstroem wezwała społeczeństwa w krajach zachodnich do ulicznych protestów przeciwko polityce Rosji. Wzywam wszystkich do wyjścia na ulice, by zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się w Syrii - powiedziała w wywiadzie dla "Spiegla". Jej zdaniem sytuacja na świecie jest bardzo napięta, panuje strach przed trzecią wojną światową.