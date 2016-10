Jak sprecyzowała we wtorek wieczorem czeska policja, Interpol wystawił w sprawie Rosjanina tzw. czerwoną notę. Podczas zatrzymania mężczyzna zasłabł i został przewieziony do szpitala. Czeski sąd ma zdecydować o jego ewentualnej ekstradycji do USA.

Więcej szczegółów nie ujawniono. Na razie nie jest jasne, za jakiego rodzaju ataki hakerskie Rosjanin był poszukiwany.

Przed kilkoma dniami administracja prezydenta USA Baracka Obamy po raz pierwszy oficjalnie oskarżyła Rosję o ataki hakerskie na instytucje Partii Demokratycznej. Prezydent Władimir Putin odrzucił oskarżenia o próby ingerowania przez Rosję w przebieg wyborów prezydenckich w USA.