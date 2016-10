Negocjacje trwają w tej chwili. Okazało się, że są one trudniejsze politycznie, niż wielu się spodziewało. Wiemy, że potrzebna jest wciąż jakaś praca i w pełni to szanujemy - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli szef Rady Europejskiej.

Państwa Unii Europejskiej nie były w stanie dać we wtorek zielonego światła na podpisanie CETA. Przeszkodą był brak zgody na to parlamentu francuskojęzycznego regionu Belgii, Walonii. Belgijski rząd federalny, który popiera CETA, stara się znaleźć wyjście z sytuacji. Jeżeli uda mu się do piątku, szczyt UE może dać zielone światło na podpisanie umowy handlowej z Kanadą.

Osobiście mam nadzieję, że znajdziemy drogę do przodu w sprawie CETA podczas Rady Europejskiej - oświadczył Tusk.

Decyzja w sprawie zgody na podpisanie umowy musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkie państwa UE. Umowa CETA, podobnie jak negocjowana umowa o partnerstwie handlowym i inwestycyjnym ze Stanami Zjednoczonymi, czyli TTIP, budzą wielkie kontrowersje i protesty niektórych środowisk, obawiających się osłabienia praw pracowniczych, standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności czy zwiększenia wpływów wielkich korporacji. Tego również ma dotyczyć dyskusja na szczycie UE.

Wynegocjowane w 2014 r. Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Tymczasowe stosowanie umowy, na które mają się zgodzić państwa UE, ma dotyczyć relacji handlowych. Do czasu zatwierdzenia przez wszystkie kraje członkowskie zawieszona będzie inwestycyjna część umowy.

