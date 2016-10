To jasne, że on (Putin - przyp. red.) wolałby mieć za prezydenta Stanów Zjednoczonych marionetkę - powiedziała Hillary Clinton, przypominając oskarżenia, że rosyjscy hakerzy włamali się do skrzynki mailowej Partii Demokratycznej, by wpłynąć na wynik wyborów i pomóc wygrać Trumpowi.

To ty jesteś marionetką - odpowiedział jej Trump. Wyraził przekonanie, że Clinton tak bardzo nie lubi Putina, gdyż on ją przechytrzył na każdym kroku, gdy była sekretarzem stanu USA. Podkreślił też, że nie ma dowodów na to, iż to Rosja stoi za atakiem hakerów na maile Demokratów.

Trzecia debata prezydencka Clinton-Trump / PAP/EPA / JOE RAEDLE

Prezydent Putin nie jest moim najlepszym przyjacielem, ale czy nie byłoby pięknie, gdybyśmy dobrze żyli z Rosją - powiedział kandydat Republikanów na prezydenta.

Oburzenie Hillary Clinton wywołała niejasna odpowiedź Donalda Trumpa, czy zaakceptuje wynik wyborów, jeśli przegra 8 listopada.

Ocenię to i powiem w swoim czasie. Będę was trzymać w napięciu - powiedział Trump zapytany przez prowadzącego debatę, czy zaakceptuje niekorzystny dla niego wynik wyborów.

To przerażające - przerwała mu jego rywalka.

Trump od kilku dni mnoży deklaracje, że amerykańskie wybory są ustawione pod jego rywalkę. Podczas debaty wyjaśnił, że ma na myśli przede wszystkim media, które prowadzą kampanię przeciwko niemu oraz fakt, że FBI nie postawiła formalnych zarzutów Hillary Clinton w związku z prowadzeniem przez nią prywatnej skrzynki mailowej.

Trzecia debata prezydencka Clinton-Trump / PAP/EPA / MARK RALSTON

Na trzy tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA, w Las Vegas, w stanie Nevada przeprowadzono trzecią i ostatnią już debatę prezydencką. Kandydaci nie podali sobie rąk na powitanie. Pojedynek, który potrwa 90 minut jest szczególnie ważny zwłaszcza dla Trumpa. Jego pozycja bardzo pogorszyła się w ostatnich tygodniach, głównie za sprawą nagrania wideo z seksistowskimi wypowiedziami z 2005 roku oraz mnożących się oskarżeń kobiet, które twierdzą, że Trump obmacywał je i całował bez ich zgody.

Najnowsze krajowe sondaże, sumowane przez portal RealClearPolitics wskazują, że Clinton ma nad Trumpem przewagę ponad 6 punktów procentowych. Wygrywa z nim także w większości tzw. stanów "wahających się", w których odbędzie się kluczowa walka.