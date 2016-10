Nie sądzę, że są to pewne źródła (na które powołuje się polski MON - przyp. red.). Sądzę, że wyjaśnieniem jest widocznie nadmierne emocjonalne tło, jakie panuje w ostatnich tygodniach w Warszawie - stwierdził Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. Dodał następnie: - To jest całkowita bzdura.

Wypowiedź Pieskowa padła w wywiadzie dla telewizji państwowej, który zostanie wyemitowany w sobotę. TASS podaje, że dotyczyła ona słów szefa polskiego MON o przekazaniu Rosji przez Egipt Mistrali za jednego dolara.

W interesie bezpieczeństwa Polski jest to, aby Rosja nie posiadała najnowocześniejszych okrętów desantowo-śmigłowcowych klasy Mistral - podkreśliła w wydanym w sobotę w komentarzu czasowo pełniąca obowiązki rzecznika prasowego MON Katarzyna Jakubowska. - Oczekujemy jasnego stanowiska od Federacji Rosyjskiej czy zrezygnowała z tego zakupu - zaznaczyła.

Antoni Macierewicz wypowiedział się na temat Mistrali w czwartek, podczas sejmowej debaty nad przedstawioną przez niego informacją w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla wojska.

Poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak podczas debaty spytał ministra obrony, czy prawdą jest, że "był jakiś układ polegający na tym, że Caracale (wybrane w postępowaniu na śmigłowce dla polskiej armii - przyp. red.) miały być rekompensatą dla Francji w zamian za utratę korzyści wynikającą z produkcji trzech okrętów wojennych typu Mistral" oraz "czy prawdą jest, że po utracie tego kontraktu Francuzi sprzedali te okręty Egiptowi, a Egipt sprzedał je Rosji".

Odpowiadając na to pytanie, szef MON powiedział: "otóż jest prawdą, że Mistrale zostały sprzedane do Egiptu. I jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały de facto przekazane Federacji Rosyjskiej za jednego dolara".

Ta operacja rzeczywiście miała miejsce, a związki z Caracalami i z państwa działaniami wyjaśni Centralne Biuro Antykorupcyjne już wkrótce - stwierdził Macierewicz, zwracając się do posłów PO.

W piątek szef MON był w Sejmie pytany przez dziennikarzy, czy to prawda, że Egipt sprzedał Mistrale Rosji. - Monitorujemy tę sprawę, niewątpliwie mamy bardzo dobre informacje, bardzo dobre analizy, ale gdyby tak się stało, że Egipt by się teraz wycofał z tej operacji, to byłby zysk dla pokoju światowego i dobra informacja dla Federacji Rosyjskiej, że nie może sobie na wszystko pozwolić - odpowiedział Macierewicz.

Według planów dwa Mistrale miały być dostarczone Rosji pod koniec 2014 r. Pod naciskiem sojuszników Francja uzależniła dostawę od rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy. W 2015 r. Francja i Rosja porozumiały się w sprawie zerwania kontraktu i rekompensaty. Oba okręty miały być sprzedane Egiptowi.