W samym 2016 roku do Norwegii przybyło około 5500 migrantów, mimo, że Rosja udziela im pozwolenia na pobyt. Norweski rząd natomiast, zamierza zaostrzyć przepisy w celu powstrzymania uchodźców. Wielu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, by dostać się do Europy wybiera szlak arktyczny.

Ogrodzenie ma nie stanowić przeszkody dla tych, którzy przekraczają granicę ze względów turystycznych. Rocznie na takie wycieczki decyduje się około 250 tysięcy turystów.

Budowa ogrodzenia kosztować będzie Norwegów cztery miliony koron, czyli około pół miliona dolarów.