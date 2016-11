Arkadiusz C. został raniony nożem w klatkę piersiową we wtorek tuż przed południem w pobliżu centrum handlowego w Longford. Ciężko ranny został przetransportowany do lokalnego szpitala Midland Regional Hospital Mullingar, gdzie zmarł.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej śmierć Polaka nie jest traktowana jako potencjalne przestępstwo na tle nienawiści narodowościowej, a sprawca także jest obcokrajowcem. Policja odmówiła udzielenia informacji, czy 24-letni napastnik jest Polakiem, zasłaniając się tajemnicą śledztwa do czasu postawienia zarzutów.

Po wstępnym śledztwie irlandzka policja zdecydowała o skierowaniu sprawy do sądu w celu postawienia zarzutów. Sąd ma się zająć sprawą jeszcze w czwartek około południa.

Jednocześnie policja zaapelowała do świadków o dostarczenie informacji dotyczących przebiegu ataku.