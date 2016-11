O rozpoczęciu ofensywy SDY poinformowały w oświadczeniu wydanym w miejscowości Ajn Isa w muhafazie Rakka. Doszło już do pierwszych starć z dżihadystami w rejonie na północ od Rakki, kontrolowanej przez IS od początku 2014 roku. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że SDF zajęły sześć wiosek i farm w pobliżu Rakki.

Syryjskie Siły Samoobrony, zdominowane przez kurdyjską milicję YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony), ostrzegają Turcję, by nie ingerowała w tę operację. Agencja Associated Press podkreśla, że USA uważają YPG za najbardziej skuteczną siłę w walce z Państwem Islamskim, natomiast Turcja uważa tę kurdyjską milicję za ugrupowanie terrorystyczne. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiadał, że nie zgodzi się, by Kurdowie odgrywali rolę w wyzwalaniu Rakki. Turecki resort obrony sugerował, że alternatywą dla YPG mogą być siły wspierane przez Turcję.

W niedzielę doszło w Ankarze do spotkania szefa sztabu generalnego tureckich sił zbrojnych Hulusiego Akara z szefem połączonych sztabów sił USA Josephem Dunfordem. Wojsko tureckie poinformowało w krótkim komunikacie, że omawiano wspólną strategię w walce z Państwem Islamskim w Iraku i Syrii. Dodano, nie podając szczegółów, że Akar i Dunford rozmawiali też o działaniach YPG w Syrii i w Iraku. Stany Zjednoczone wspierają z powietrza ofensywę na Rakkę. Pomocą mają też służyć brytyjskie samoloty zwiadowcze. SDF zaapelowały do ludności cywilnej Rakki o unikanie miejsc, w których przebywają oddziały IS.