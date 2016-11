Lokale wyborcze w dziewięciu stanach na Wschodnim Wybrzeżu - Nowy Jork, New Jersey, Wirginia, Maine, Connecticut, Indiana, Kentucky, New Hampshire i Vermont - otwarto w południe czasu polskiego. Mieszkańcy kilku niewielkich miejscowości w stanie New Hampshire oddali głosy wcześniej - już o godz. 6 czasu polskiego. Jako ostatni głosowanie zakończą mieszkańcy Alaski, gdzie ostatnie lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 7 w środę czasu polskiego.

