Do incydentu doszło w miejscowości Azusa, w stanie Kalifornia, gdzie w niedaleko lokalu wyborczego, mieszczącego się w szkole podstawowej, rozległy się strzały.

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala z ranami postrzałowymi, czwarta zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Według telewizji Fox News we wtorek po południu, czasu lokalnego, doszło do wymiany strzałów, w której wziął udział policjant. Nie doszło do zatrzymań.

Policja zamknęła okoliczne ulice.

Miejscowość Azusa znajduje się w odległości ok. 30 km na północny wschód od Los Angeles.