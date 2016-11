Podobnie reagują zachodnioeuropejskie giełdy - DAX spada o 2 proc., CAC o 1,7 proc., a FTSE o 0,7 proc.

Wśród blue chipów największy spadek notuje Lotos (-2,3 proc.) oraz Enea (-2,4 proc.). Jedyną rosnącą spółką w WIG 20 jest KGHM, który zyskuje 1,5 proc.

Na szerokim rynku wyróżnia się Mabion, który rośnie o 8,3 proc. Spółka poinformowała we wtorek, że podpisała umowę ze spółką z grupy Mylan udzielając jej wyłącznego prawa do sprzedaży leku MabionCD20 na terenie Unii Europejskiej i krajów bałkańskich. Mabion otrzyma 10 mln USD zaliczki oraz do 35 mln USD po osiągnięciu kamieni milowych w pracach nad lekiem.