Przywódczyni populistycznego Frontu Narodowego Marine Le Pen wysłała gratulacje Donaldowi Trumpowi jeszcze przed zdobyciem przez niego wystarczającej do zwycięstwa liczby głosów elektorskich. Minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault powiedział w wywiadzie radiowym, że „nasuwa się wiele pytań”, gdyż Francja jest sojusznikiem USA i „trzeba wspólnie pracować".

Według byłego premiera Dominique’a de Villepina zwycięstwo Trumpa pokazało, jak zgubne jest nasze zadufanie, jak daleko jesteśmy od rzeczywistości. Jako przejaw tego braku realizmu wymienił izolowanie Rosji.

Minister środowiska Segolene Royal oświadczyła w Marrakeszu, gdzie trwa konferencja klimatyczna, że wybór Trumpa nie może powstrzymać zawartych w Paryżu porozumień w sprawie przeciwdziałania ociepleniu klimatu, gdyż przewidują one, że przez trzy lata nie można z nich wyjść. To, co mówi Trump, należy brać poważnie, ale nie dosłownie - skomentował wcześnie rano w radiu France Info historyk Thomas Snegaroff, specjalista od Stanów Zjednoczonych

Po Brexicie i tych wyborach wszystko robi się możliwe. Pewien świat się kończy na naszych oczach. Zawrót głowy - napisał na Twitterze ambasador Francji w USA Gerard Araud. (Wyborcy) nie chcieli dziedziczki, która uważała, że prezydentura się jej należy. To ktoś niezdolny, by przekonać ludzi do swych idei - uznała w kanale BFM TV korespondentka i komentatorka londyńskiego "Daily Telegraph" Anne-Elisabeth Moutet.

Natomiast według specjalisty od Stanów Zjednoczonych BFM TV Harolda Hymana stoimy przed wielką niewiadomą. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, jaką możliwość wprowadzenia w życie wyborczych obietnic będzie miał Trump jako prezydent - oznajmił. Olivier Piton, adwokat pracujący we Francji i USA, ubolewał, że nie zauważyliśmy pęknięcia Ameryki, nie widzieliśmy rozpaczy spauperyzowanych klas średnich - nasze czujniki wykazały całkowitą nieprzydatność.

Yves Bertoncini, dyrektor think tanku Instytut Jacques'a Delors "Nasza Europa", powiedział PAP, że okaże się czy prezydentura Trumpa to katastrofa, czy też nie, czy można porównać ją z Brexitem, który przyniósł nieporządek i niepewność.

Zdaniem politologa "amerykańska niespodzianka" nie zwiększa szans Marine Le Pen na zostanie prezydentem Francji. Dwie tury wyborów prezydenckich we Francji powodują, że nawet jeśli zwycięstwo Trumpa pozwoli Marine Le Pen zdobyć dodatkowe głosy w pierwszej turze, to i tak zwolennicy przegranych kandydatów będą w stanie pozbawić ją zwycięstwa w drugiej turze. Szczególnie jeśli jej przeciwnikiem będzie kandydat prawicy - komentuje.

Według Bertonciniego znaczenie wyboru Trumpa dla Europy będzie zależeć od jego działań w pierwszych miesiącach i reakcji Władimira Putina. Dotąd NATO było gwarancją bezpieczeństwa Europy, dla Francji, jak i dla Polski. Czy jeśli NATO przestanie działać, Europa - między Putinem a (prezydentem Turcji Recepem Tayyipem) Erdoganem - pomyśli poważnie o własnej obronie? W okresie przejściowym i w początkach prezydentury Trumpa, Kreml, Państwo Islamskie i inni wrogowie testować będą zapewne zarówno Amerykę, jak i Europę - przewiduje.