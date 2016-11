Czuję, że przeżywamy dni, gdy dobiega kresu to, co nazywamy liberalną niedemokracją – w której żyliśmy przez ostatnie 20 lat – i możemy powrócić do rzeczywistej demokracji – oświadczył Viktor Orban, otwierając konferencję Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Dodał, że „mamy drugi dzień historycznego wydarzenia, kiedy to zachodnia cywilizacja z powodzeniem, jak się wydaje, wyzwala się z niewoli jednej ideologii”.

Teraz – jak powiedział - „możemy wrócić do prawdziwej demokracji, możemy powrócić z paraliżującego przymusu politycznej poprawności do prostej, szczerej mowy; przeżywamy wielkie dni i wielki okres".

Orban z entuzjazmem zareagował w środę na wieść o zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w USA. "Gratulacje. Co za wspaniała wiadomość. Demokracja wciąż żyje" - napisał po angielsku na swoim profilu na Facebooku.