W przedwyborczym wywiadzie we wrześniu, który został nagrany podczas Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago, Donald Trump zadeklarował, że będzie blisko współpracował z Polską i pomoże polskim władzom sprowadzić do kraju wrak rządowego samolotu Tu-154M, w którego katastrofie sześć lat temu zginęło 96 osób, w tym para prezydencka oraz wybitni politycy i wysokiej rangi wojskowi.

Jako prezydent bez wątpienia zabiorę głos w tej sprawie. Dużo słyszałem, że z jakichś przyczyn polskiemu rządowi do tej pory nie udało się sprowadzić do kraju wraku samolotu. Zrobię, co w mojej mocy, aby pomóc polskim władzom - zadeklarował Trump w rozmowie z dziennikarzami TVP Polonia.

Jednocześnie Donald Trump oświadczył, że zamierza zacieśnić współpracę w ramach NATO, a Polska jest jednym z poważniejszych sojuszników, gdyż spełnia wszystkie warunki stawiane przez organizację. - USA będą nadal współpracowały z NATO i broniły Polski - podkreślił.