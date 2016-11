Dziennik "Jużne vesti" poinformował, że ustawiony został już drewniany szyld z nową nazwą. Gazeta zamieszcza zdjęcie oraz odnotowuje, że na cześć Putina w miejscowej gospodzie podawana będzie też śliwowica, którą nazwano Putinovka.

Dotychczasowa nazwa miejscowości - Adżinci, pochodząca z tureckiego "haci" (pol. hadżi), co oznacza muzułmanina, który odbył pielgrzymkę do Mekki - od dawna nie podobała się mieszkańcom, bo przypominała o czasach imperium osmańskiego. Postanowili więc ją zmienić "na coś słowiańskiego". A że Putina uważają za "największego i najlepszego przywódcę światowego", uhonorowali go na swój sposób - ustalił dziennik "Jużne vesti".