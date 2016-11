W porównaniu z okresem od 1 stycznia do połowy listopada 2015 r. liczba migrantów, którzy w tym roku przybyli do Włoch, jest wyższa o 16 procent - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według ogłoszonych danych w ośrodkach dla migrantów i uchodźców oraz dla osób ubiegających się o azyl przebywa w całych Włoszech obecnie ponad 175 tysięcy ludzi.

Najwięcej, 13 procent, przyjęła Lombardia. 9 procent migrantów umieszczono w strukturach w stołecznym regionie Lacjum. W tej klasyfikacji kolejne miejsca zajmują Piemont, Wenecja Euganejska, Kampania i Sycylia. Ponad 22 tysiące przybyszów to nieletni bez opieki, którzy trafiają do osobnych placówek. Ich liczba znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy w ciągu 12 miesięcy dotarło ich do Włoch 12 tysięcy.