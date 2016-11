O sprawie pierwsza napisała we wtorek gazeta internetowa "EUobserver", która powołała się w artykule na pisemne odpowiedzi samego komisarza na interpelacje Zielonych w Parlamencie Europejskim. Oettinger potwierdził w nich, że leciał samolotem Klausa Mangolda, przez "EUobservera" określonego jako "niemiecki biznesmen z silnymi powiązaniami z Kremlem" oraz lobbysta.

Gazeta wskazała, że zasady etyki KE zakazują przyjmowania prezentów o wartości przekraczającej 150 euro, a w przypadku podróży samolotem limit ten zostałby niewątpliwie przekroczony. Ponadto KE nakazuje ujawnianie przez komisarzy spotkań z lobbystami.

Rzeczniczka Oettingera potwierdziła we wtorek wieczorem, że w maju komisarz rzeczywiście podróżował z Mangoldem jego samolotem; celem podróży miała być konferencja poświęcona motoryzacji przyszłości, na którą polityk chadeckiej CDU został zaproszony przez rząd Węgier. Dzień wcześniej, 18 maja, unijny komisarz miał się spotkać z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem.

Ze względu na termin (komisarz Oettinger) nie mógł skorzystać z rejsowego lotu, by punktualnie przybyć na kolację z premierem Orbanem. Z tego powodu rząd węgierski zaproponował, by Guenther Oettinger przyleciał samolotem Klausa Mangolda (...), który także wybierał się do Budapesztu. Był to jedyny sposób, by (Oettinger) przybył na spotkanie na czas - zaznaczyła rzeczniczka.

Podkreśliła, że "władze węgierskie pokryły koszty zakwaterowania w Budapeszcie". Nie odpowiedziała na ponawiane pytania prasy, czy za samą podróż unijnego komisarza zapłacił Mangold czy Węgry.

Rzeczniczka odrzuciła oskarżenia, jakoby wspólna podróż Oettingera i Mangolda naruszała zasady etyki KE. - Podobne zarzuty są nieuzasadnione - oceniła.

To kolejny skandal z udziałem Oettingera w ostatnich tygodniach. Pod koniec października na imprezie niemieckiej organizacji przedsiębiorców AGA miał on - według relacji niemieckich mediów - nazwać Chińczyków "skośnookimi", a także zasugerować, że kobiety czasem zajmują najwyższe stanowiska dzięki regulacjom w sprawie kwot dla kobiet. Miał też żartować o możliwości wprowadzenia "obowiązkowych małżeństw homoseksualnych" w Niemczech. Za wypowiedzi, które wywołały oburzenie w Brukseli i Pekinie, przeprosił kilka dni później.

