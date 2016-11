Reuters zauważa, że odbicie lotniska - jeśli zostanie potwierdzone - będzie istotnym etapem trwającej ofensywy irackich sił na Mosul. Może ono pomóc w całkowitym odcięciu bojowników IS w tym mieście od szlaków zaopatrzenia oraz w otoczeniu dżihadystów. Miasto Tal Afar leży ok. 55 km na zachód od Mosulu, na trasie prowadzącej do opanowanych przez Państwo Islamskie regionów w sąsiedniej Syrii.

Ofensywa irackich wojsk wspierana m.in. przez lotnictwo koalicji pod wodzą USA rozpoczęła się 17 października. Do walk o miasto włączyły się proirańskie szyickie milicje w Iraku, których celem jest właśnie odcięcie drogi między Mosulem a Ar-Rakką - głównym bastionem IS w Syrii. Mosul w czerwcu 2014 roku został opanowany przez IS. Siły irackie otaczają obecnie to miasto od północy, wschodu i południa.

We wtorek MSW Iraku poinformowało, że odbito już ponad jedną trzecią wschodniego Mosulu. Nie opanowano natomiast jeszcze północnych i południowych dzielnic Mosulu, gdzie może mieszkać ponad milion ludzi. Jak szacuje ONZ, z powodu walk ponad 54 tys. ludzi uciekło z okolicznych wsi i miast na tereny opanowane przez siły rządowe. Te dane nie uwzględniają dziesiątek tysięcy ludzi, których bojownicy uprowadzili i obecnie wykorzystują jako żywe tarcze. W 2014 roku IS zajęło spore obszary w Iraku i Syrii, ale od tego czasu straciło wiele terenów w tych krajach.