Ilia Bogdanow, który w zeszłym roku otrzymał ukraińskie obywatelstwo, w ubiegłym tygodniu został porwany, po czym uwolniony przez oddział specjalny SBU, Alfa - poinformował szef SBU Wasyl Hrycak. Porywacze zamierzali wywieźć go do Rosji - przekazał. Według Hrycaka motywem była zemsta za zdradę państwa. „osjanie takich rzeczy nie przebaczają - powiedział na konferencji prasowej. Ujawnił, że porywacze Bogdanowa to trzej obywatele Ukrainy, którzy działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Wszyscy oni zostali zatrzymani.

Była to już druga próba zabójstwa Bogdanowa. Do pierwszej, której również zapobiegła SBU, doszło w lutym 2015 roku. Człowiek, który miał wówczas zabić Bogdanowa, został zatrzymany, a następnie skazany na 8,5 roku więzienia.