Po zakończeniu polsko-izraelskich konsultacji międzyrządowych premier Beata Szydło powiedziała, że rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu dotyczyły historii i przyszłości, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju, wymiany młodzieży oraz spraw socjalnych. To, co łączy dzisiaj Polskę i Izrael, to nasza historia, wspólne losy, które zostały tak brutalnie przerwane przez nazistowskich najeźdźców - oznajmiła premier.

Podkreśliła, że dzisiaj musimy walczyć o prawdę historyczną, mówić o historii, pokazywać wspólną przeszłość i budować na niej przyszłość. Jak zaznaczyła, obowiązkiem Polski i Izraela jest upominanie się o prawdę historyczną

Szydło zaznaczyła, że Polska jest zdeterminowana, by walczyć z wszelkimi przejawami antysemityzmu. Jest zrozumienie i pełna wola współpracy, mówienia jasno, kto był najeźdźcą, kto był katem, a kto był ofiarą. Ofiarą był naród polski i naród żydowski. Ci, co zbudowali niemieckie hitlerowskie obozy zagłady w Polsce, chcieli zniszczyć zarówno Polaków, jak i Żydów - powiedziała.

Benjamin Netanjahu z kolei podkreślił, że przyjaźń między Izraelem a Polską jest konkretna, ale ma też wymiar duchowy. Wspomniał o wspólnej historii obu narodów, która - jak zaznaczył - miała wzloty i upadki. Trzy miliony polskich Żydów zostało zamordowanych przez niemieckich nazistów, była to ogromna tragedia, Polska również przeżyła ogrom cierpienia podczas II wojny światowej - powiedział premier Izraela. Polska ma zdecydowane stanowisko, jeżeli chodzi o pojawiąjący się antysemityzm w różnych częściach Europy. Doceniamy to - zaznaczył Netanjahu.

Netanjahu mówił też o obszarach współpracy między Polską a Izraelem, w tym kontekście wymienił m.in. rolnictwo, bezpieczeństwo, turystykę i sferę technologiczną, w tym cyberbezpieczeństwo i przemysł samochodowy.

We wtorek w Jerozolimie odbyły się polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe. Wzięli w nich udział - oprócz premier Szydło - m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.