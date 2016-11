- Niemcy jako największy kraj UE ponoszą specjalną odpowiedzialność, którą do tej pory starałem się wypełniać jako niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego, a w przyszłości będę się starał wypełniać z Berlina - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu Schulz.

Wcześniej media podawały nieoficjalne informacje, że obecny szef PE może przejść do polityki krajowej, by wesprzeć niemieckich socjalistów w wyborach do Bundestagu na jesieni przyszłego roku. Spekulowano również, że może on zastąpić Franka-Waltera Steinmeiera na stanowisku szefa MSZ.