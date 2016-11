Nikt w UE nie jest zainteresowany blokowaniem liberalizacji wizowej dla Ukrainy i innych krajów - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej. Mamy nadzieję, że możemy zakończyć ten proces w tym roku. To całkiem realistyczny i ostrożny optymizm, ale nie prognoza - dodał. Tusk podkreślił, że Ukraina spełniła wszystkie kryteria zniesienia wiz. Cieszę się, że wszystkie kraje UE zdecydowały, że Ukraina jest gotowa na reżim bezwizowy. Ta decyzja jest uznaniem dokonań Ukrainy jeśli chodzi o spełnianie europejskich standardów - powiedział.

Zgodnie z decyzją ambasadorów państw UE, podjętą 17 listopada, liberalizacja wizowa dla Ukrainy wejdzie w życie równocześnie z reformą unijnych przepisów, która ma ułatwić Unii zawieszanie reżimu bezwizowego. Tusk powiedział, że negocjacje między instytucjami UE w sprawie tej reformy są na dobrej drodze. Ale chcę podkreślić, że ta dyskusja nie dotyczy już Ukrainy, która wykonała swoje zadania doskonale (...). Rozmowy dotyczą unijnej polityki wizowej - powiedział. O podjęcie przed końcem roku ostatecznych decyzji w sprawie zniesienia wiz zaapelował w czwartek do UE prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. My odrobiliśmy swoje zadanie domowe w całości (...). Teraz prosimy europejskich partnerów, by wypełnili swoje zobowiązania - podkreślił.