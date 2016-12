Prezydent podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o tym, że Polska 25 lat temu jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Zaznaczył, że wówczas jego kraj zdecydowanie opowiedział się z tym, jaki chce być. - Nie chcieliśmy być Związkiem Radzieckim, kolonią radziecką. Ukraina chciała być państwem demokratycznym, państwem prawa, państwem europejskim – powiedział Poroszenko.

- Minęło 25 lat, ale to pragnienie Ukraińców jedynie się wzmocniło. Stare, ale też nowe wersje kolonializmu radzieckiego to nie dla nas. Dla nas najważniejsza jest zjednoczona Europa – dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że istotny Związek Radziecki to ten tkwiący w umysłach ludzi. - W tym sensie Związek Radziecki jeszcze nie został pochowany. Ukraina teraz walczy o to, by pogrzebać Związek Radziecki w głowach i umysłach ludzi – dodał Poroszenko.