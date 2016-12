Wraz ze złożeniem dymisji formalnie rozpoczyna się kryzys rządowy we Włoszech, gdzie w ciągu 70 lat były 63 rządy. Gabinet Renziego pracował ponad 1000 dni. Przed spotkaniem z prezydentem w Kwirynale Renzi rozmawiał z kierownictwem centrolewicowej Partii Demokratycznej, której jest liderem. Zadeklarował, że partia ta pomoże głowie państwa w rozwiązaniu obecnego kryzysu.

Zanim Sergio Mattarella ogłosi swą decyzję w tej sprawie, przeprowadzi wkrótce konsultacje z ugrupowaniami politycznymi. Zdaniem komentatorów prezydent nie jest zwolennikiem natychmiastowego rozpisania przedterminowych wyborów, o co apeluje opozycja. Przypuszcza się, że Mattarella zdecyduje się na powołanie rządu tymczasowego. Renzi sugeruje, by był to "rząd odpowiedzialności narodowej", także z udziałem opozycji.