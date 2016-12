Rada wyjaśniła, że chodzi o "dawne sprawy", ale nie sprecyzowała, czy owi "potencjalni podejrzani" są wciąż czynni w brytyjskiej piłce nożnej.

W różnych śledztwach prowadzonych w Zjednoczonym Królestwie, a dotyczących pedofilii wymieniono 98 klubów piłkarskich wszystkich szczebli rozgrywek, a z około 350 potencjalnych ofiar - w wieku od 7 do 20 lat, gdy doszło do przestępstwa - 98 proc. były płci męskiej - dodała NPCC.

Afera pedofilska w brytyjskiej piłce nożnej wybuchła w połowie listopada, gdy były zawodnik klubu Crewe Alexandria, obecnie 43-letni Andy Woodward opowiedział dziennikowi "The Guardian" o swoich tragicznych przeżyciach z dzieciństwa. Po nim głos zabrało ponad dwudziestu byłych piłkarzy, którzy twierdzili, że w wieku chłopięcym byli gwałceni przez trenera lub osobę rekrutującą do klubu.

W ubiegłym tygodniu były bramkarz drużyn młodzieżowych klubu Charlton, Russell Davy, ujawnił dziennikowi "Daily Mirror", że jego list do angielskiej federacji piłkarskiej (FA) z 1986 roku, w którym opisał, jak był wielokrotnie gwałcony przez byłego pracownika Chelsea zatrudnionego przez Charlton - nieżyjącego już Eddiego Heatha, pozostał bez odpowiedzi.

Napisałem list do FA, aby im opowiedzieć, co mnie spotkało, wymieniając Eddiego Heatha i Charlton. Błagałem ich o wszczęcie śledztwa, aby to nie przydarzyło się innym młodym piłkarzom. Nigdy jednak nic nie otrzymałem, żadnej odpowiedzi - oświadczył Davy.

Nie tylko angielska federacja, ale także niektóre kluby są oskarżane o ukrywanie przez dziesiątki lat aktów pedofilii.