Rosyjski ambasador Witalij Czurkin ocenił, że uzgodniony projekt to dobry tekst" Wcześniej Rosja groziła zawetowaniem francuskiego projektu, do którego wprowadzono ostatecznie poprawki w czasie trwających ponad trzy godziny konsultacji za zamkniętymi drzwiami. Ambasador Francji Francois Delattre powiedział, że 15 krajów członkowskich znalazło wspólny grunt, a kompromisowy tekst dokładnie bazuje na francuskim projekcie. Sprecyzował, że międzynarodowi obserwatorzy nadzorujący ewakuację i pomoc humanitarną nie będą potrzebować autoryzacji ze strony syryjskiego rządu.

W niedzielę po południu Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka przekazało, że ewakuacja ludzi ze wschodniego Aleppo i dwóch szyickich miejscowości w prowincji Idlib została wstrzymana do odwołania. Z Syrii napływają chaotyczne informacje w tej sprawie. Operacja została odłożona z powodu braku gwarancji bezpieczeństwa dla ludzi, którzy mieli być wywiezieni z dwóch miejscowości: Al-Fuaa i Kefraja - powiedział szef Obserwatorium Rami Abdel Rahman. Wyjaśnił, że wstrzymanie operacji jest związane z atakiem uzbrojonych mężczyzn na ok. 20 autobusów, które wysłano do ewakuacji.