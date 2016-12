Brytyjskie media podkreślają, że jest to zapewne najstarszy skazany w historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Orzekając wymiar kary, sędzia Richard Bond zaakcentował, że upływ czasu nie oznacza, iż winni przestępstw pedofilskich unikną sprawiedliwości. Dodał, że biorąc pod uwagę wiek skazanego, nie jest prawdopodobne, by powrócił on do społeczeństwa.

BBC odnotowuje, że ofiary skazanego obecnie mężczyzny zgłosiły się na policję w sierpniu zeszłego roku, widząc na Facebooku wpisy z okazji jego 100. urodzin.