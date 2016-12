Domniemany kierowca ciężarówki został zatrzymany i jest przesłuchiwany - poinformował rzecznik berlińskiej policji. Nie ujawnił, jakiej jest on narodowości. Pasażer ciężarówki zginał podczas uderzenia.

40-tonowa ciężarówka ma polskie numery rejestracyjne - ciągnik ma rejestrację gdańską, a naczepa należy do firmy z Gryfina.

Policja zaapelowała do mieszkańców miasta o pozostanie w domach. Burmistrz Berlina Michael Mueller powiedział dziennikarzom, że sytuacja w mieście po zamachu na kiermasz świąteczny w śródmieściu jest pod kontrolą. "To, co widzimy, jest dramatyczne" – przyznał Mueller. Jak dodał, jego myśli są przy rodzinach, które utraciły bliskich.

Ambasada RP w Berlinie nie ma na razie żadnych informacji o poszkodowanych Polakach. Monitorujemy stale sytuację - powiedział PAP rzecznik prasowy ambasady Jacek Biegała.

Polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne jest w stałym kontakcie z berlińską policją oraz z władzami miasta - zaznaczył rzecznik. Sytuację monitoruje również kanclerz Angela Merkel. Opłakujemy ofiary i mamy nadzieję, że wielu rannych będzie mogło otrzymać pomoc - napisał jej Rzecznik Steffen Seibert, podkreślając, że wiadomości napływające z Berlina są zatrważające.

Kiermasz bożonarodzeniowy w okolicach dworca kolejowego ZOO należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. W pobliżu znajduje się wiele eleganckich sklepów.

Ciężarówka była z Polski

Właściciel ciężarówki, która wjechała w tłum w Berlinie, powiedział, że kontakt z kierowcą samochodu miał ok. południa. Jak podkreślił, ręczy za tego człowieka.

Pytany w TVN24, czy wie, co się działo z tym pojazdem, Ariel Żurawski, właściciel firmy transportowej spod Gryfina, do którego należy samochód, powiedział, że wiedzę na ten temat miał do godz. 15-16. Rozmawiałem właśnie z żoną tego kierowcy; ona mówi, że o godz. 16 nie mogła się do niego dodzwonić. Ja z nim rozmawiałem około południa - powiedział.

Jak mówił, jego kierowca miał do wtorku czekać na rozładunek w Berlinie. Powiedział mi tylko, że stoi naprzeciwko firmy i na tym nasza rozmowa się skończyła - relacjonował Żurawski.Podkreślił też, że ręczy za tego człowieka. Mój scenariusz, jaki ja widzę teraz, to jest tak, że jemu po prostu coś tam zrobili, porwali ten samochód, bo był praktycznie w centrum Berlina, i mieli fajne auto, którym można zrobić, co zrobili. Ten, który jechał to nie był mój kierowca. Oni mojemu kierowcy po prostu coś zrobili, nie daj Boże, coś poważnego - mówił.

Jak poinformował PAP w rzecznik KGP Mariusz Ciarka, polska policja nie komentuje na razie sprawy, aby nie utrudniać działań stronie niemieckiej.