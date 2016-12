Jak wynika z komunikatu, kroki prawne w związku z podobnymi zarzutami podjęto dotychczas w sumie wobec ok. 3,7 tys. osób: oprócz ponad 1,6 tys. aresztowanych, około 2 tys. osób zostało zwolnionych, w tym 1,2 tys. warunkowo. Ponadto poinformowano, że w sumie śledztwem objętych jest co najmniej 10 tys. kolejnych internautów, o których działaniach zawiadomiono prokuraturę.

Od nieudanego zamachu stanu z 15 lipca tureckie władze prowadzą czystki polityczne wymierzone zarówno w domniemanych sojuszników oskarżonego o inspirowanie puczu kaznodziei Fetullaha Gulena, jak i w osoby podejrzewane o sympatie prokurdyjskie i niezależne media. Aresztowano już dziesiątki tysięcy ludzi. Agencja Associated Press podkreśla, że tureckie władze regularnie ograniczają również dostęp do mediów społecznościowych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się materiałów, które - jak twierdzą - mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu publicznemu.