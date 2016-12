Kwestia liczebności amerykańskiego kontyngentu wojskowego w państwach bałtyckich jest uzależniona od zapotrzebowania, odbywających się ćwiczeń, wspólnych operacji wojskowych, ale ważna jest tu trwała obecność - powiedział dziennikarzom amerykański senator. Zaznaczył, że przyjaciele powinni wiedzieć, że mogą liczyć na USA. John McCain, cytowany przez litewską telewizję publiczną LRT, zapewnił, że USA nie zdradzą państw Europy Wschodniej i zrobią wszystko, by nie trafiły one do strefy rosyjskiej dyktatury.

Prezydent Dalia Grybauskaite w wydanym w czwartek komunikacie podkreśliła, że Litwa ufa USA, państwu, które jest światowym liderem wolności i demokracji. W czasie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej aktywna rola USA w Europie i w naszym regionie pozostaje najpewniejszym gwarantem bezpieczeństwa - oświadczyła prezydent. W ocenie Grybauskaite amerykańscy senatorowie, tak jak i Litwa, opowiadają się za zdecydowaną odpowiedzią tym państwom, które zaburzają międzynarodowy pokój, za koniecznością walki z propagandą i innymi zagrożeniami hybrydowymi.

W czwartek i piątek na Litwie z wizytą przebywa troje senatorów USA. McCainowi towarzyszy Lindsey Graham, republikański senator z Karoliny Południowej i Amy Klobuchar, demokratyczna senator z Minnesoty. Celem podróży amerykańskich polityków jest zapewnienie krajów sojuszniczych, że mimo kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta elekta Donalda Trumpa mogą one liczyć na współpracę z USA w kwestiach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. McCain, Klobuchar i Graham złożyli już wizytę w Estonii i na Łotwie, a udadzą się jeszcze na Ukrainę oraz do Czarnogóry.