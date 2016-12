Rzeczniczka Frauke Koehler oświadczyła także, że broń użyta przez Amriego podczas zamachu miała taki sam kaliber jak broń, z której strzelał on do włoskich policjantów na przedmieściu Mediolanu. Zastrzegła, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, czy była to ta sama broń.

Dodała, że system automatycznego hamowania ciężarówki zapewne zatrzymał pojazd, prowadzony przez zamachowca, po ok. 70-80 metrach od uderzenia w jarmark świąteczny, co pozwoliło uniknąć większej liczby ofiar. W zamachu zginęło 12 osób, w tym polski kierowca ciężarówki, a około 50 zostało rannych.