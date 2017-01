Systemy trafią do okręgu w tym roku; S-400 Triumf staną się częścią systemu obrony przeciwrakietowej regionu północno-zachodniej Rosji. W najbliższym czasie żołnierze zaczną szkolić się w obsłudze i zastosowaniu nowej broni.

Obecnie na obszarze obwodów moskiewskiego i leningradzkiego znajdują się cztery pułki rakietowe wyposażone w najnowsze S-400 Triumf - informują służby prasowe Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Pułk S-400 to trzy dywizjony, tj. 24 baterie.

S-400 Triumf (w kodzie NATO - SA-21 Growler) stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO - SA-10C). Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów.

Zachodni Okręg Wojskowy obejmuje regiony Rosji w jej zachodniej i północnej części, w tym Moskwę i Petersburg, a także graniczący z Polską obwód kaliningradzki.