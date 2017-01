Kolejne w ostatnich latach spotkanie Franciszka z Mahmudem Abbasem trwało ponad 20 minut. To przyjemność gościć pana znowu- powiedział papież, witając lidera Autonomii. Jednym z tematów ich rozmowy było otwarcie ambasady Palestyny przy Stolicy Apostolskiej. Jej pracę Abbas zainaugurował zaraz po spotkaniu z papieżem. \To jest znak, że papież kocha naród palestyński- tak skomentował to przywódca Autonomii.

Mahmud Abbas, jak poinformowali dziennikarze obserwujący audiencję, podarował Franciszkowi kamień pochodzący z Golgoty, ikony Jezusa oraz Świętej Rodziny, a także książkę o relacjach między Stolicą Apostolską a Palestyną i materiały na temat remontu bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Jeden z Palestyńczyków towarzyszących Abbasowi dał zaś papieżowi koszulkę piłkarską w barwach Palestyny. Siedziba ambasady Palestyny przy Stolicy Apostolskiej znajduje się w pobliżu placu Świętego Piotra. Na konferencji prasowej w ambasadzie Abbas oświadczył: Spotkałem Jego Świątobliwość. Watykan uznał całkowicie Palestynę jako niepodległe państwo. Mam nadzieję, że inne kraje wezmą przykład ze Stolicy Apostolskiej - stwierdził.

Palestyński przywódca komentując rozważane przez amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa przeniesienie ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, oznajmił: Jeśli taka będzie decyzja Trumpa, to nie pomoże ona pokojowi". "Mam nadzieję, że to się nie wydarzy - dodał palestyński przywódca.