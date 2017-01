CNN przyjrzała się wywiadom udzielanym przez miliardera w marcu 2014 r., które wyemitowały telewizje NBC News i Fox News. Trump sugerował w nich i popierał nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję za interwencję na ukraińskim Krymie.

Trump zgodził się również z oceną byłego republikańskiego kandydata w wyborach prezydenckich z 2012 r. Mitta Romneya, że Rosja jest "geopolitycznym wrogiem" numer jeden Stanów Zjednoczonych. - Cóż, Mitt miał rację. Miał również rację, gdy w jednej z debat o Rosji wspomniał, że "Rosja jest naszym największym problemem (...)" - powiedział wówczas Trump.

24 marca 2014 r. w programie "Fox and Friends", również nawiązując do wypowiedzi Romneya, Trump mówił: "On powiedział, że to jest diabelny problem i wszyscy się z niego śmiali, w tym pewne media, nawiasem mówiąc (...). Śmiali się, a okazało się, że miał całkowitą rację. Kiedy patrzysz, co Rosja robi z Iranem, jak opanowała sytuację, i z Syrią i właściwie z każdym innym miejscem (...), zostaliśmy zewsząd wyrzuceni. Nie mówię, że powinniśmy tam być. Powinniśmy odbudować nasze szkoły, nasze mosty i autostrady i wszystko inne. Być wyśmiewanym i popychanym w sposób, w jaki to się teraz odbywa, jest absolutnie nie do pomyślenia".

W wywiadzie z 3 marca 2014 r., również dla programu "Fox and Friends", Trump powiedział, że USA mogą użyć sankcji ekonomicznych, aby uderzyć w Rosję. - Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić Rosji w sensie gospodarczym. Rosja nie jest silna ekonomicznie i moglibyśmy zrobić wiele różnych rzeczy (...), jeśli byśmy chcieli - wskazał.

Trump poszedł dalej - jak zauważa CNN - i w programie "Today" telewizji NBC 14 marca 2014 r. powiedział, że amerykańskie "sankcje na Rosję powinny zostać zdecydowanie nałożone", a USA "muszą okazać siłę". Ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin wykorzystywał słabość Baracka Obamy, czyli też słabość USA, przez długi czas. "Mam tylko nadzieję, że Obama, który nie wygląda zbyt dobrze, nie zrobi czegoś bardzo głupiego i bardzo durnego, żeby pokazać swoją męskość. Mam po prostu nadzieję, że to się nie stanie" - dodał.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla brytyjskiego "Timesa" i niemieckiego "Bilda" amerykański prezydent elekt zapowiedział, że zaproponuje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję za aneksję Krymu w zamian za porozumienie z Moskwą w sprawie redukcji zbrojeń nuklearnych. Ponadto powtórzył swą ocenę z kampanii wyborczej, że NATO jest "przestarzałe".