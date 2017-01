- To inicjatywa dotycząca wykonania wyroku przeciwko ZDF w sprawie Karola Tendery. Zakłada ona masowe publikowanie komentarzy na stronach portali społecznościowych ZDF i innych niemieckich mediów – powiedział PAP radca prawny Lech Obara, pełnomocnik występującego przeciwko ZDF Karola Tendery i prezes Stowarzyszenia Pro Patria, który na drodze prawnej występuje o prawidłowe przeprosiny swojego klienta przez ZDF.

B. więzień niemieckiego obozu Auschwitz Karol Tendera wystąpił z pozwem przeciwko ZDF wz. z jej internetowymi publikacjami zawierającymi określenie "polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz". 22 grudnia ubr. krakowski Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok, na mocy którego ZDF powinna przeprosić Karola Tenderę za użycie tych sformułowań i opublikować o na swojej głównej stronie internetowej przeprosiny. Ukazały się one na stronie ZDF zaraz po ogłoszeniu wyroku, ale - zdaniem pełnomocników powoda ze Stowarzyszenia Pro Patria - nie spełniały wymogów.

Portal zelaznalogika.net powołuje się na wpis internauty na jednym z portali społecznościowych, który również napisał o "nader dyskretnym opublikowaniu przeprosin przez ZDF".

- Zwyczajowo pewnie moglibyśmy apelować do rządu o reakcję lub do dużych mediów ale... przecież my wszyscy stanowimy wielką siłę! Akcja jest prosta. Bierzemy którąś z poniższych grafik i wklejamy ją na stronach facebookowych niemieckich mediów, z ZDF na czele - komentuje wpis Żelazna Logika, zamieszczając wzory grafik do wykorzystania i podając hasła do ich oznaczenia. Przestrzega, by ew. wpisy były grzeczne acz stanowcze i bez obelg.

Na większości grafik znajdują się napisy mówiące o "niemieckich obozach śmierci".

Jak mówił PAP radca prawny Lech Obara, przeprosiny opublikowane przez ZDF nie spełniały oczekiwań powoda i jego pełnomocników. - Nie sposób uznać za właściwe opublikowanie odnośnika z logiem ZDF i napisem w języku niemieckim +Przeprosiny Karola Tendery+, po kliknięciu którego najpierw ukazuje się w formie tekstowej tłumaczenie umniejszające winę ZDF i przerzucające odpowiedzialność na francusko-niemiecką stację telewizyjną ARTE, a następnie grafika z przeprosinami, których nie można wyszukać z poziomu wyszukiwarek internetowych - wskazywał prawnik.

Poinformował, że w związku z niesatysfakcjonującą formą przeprosin prawnicy się na podjęcie działań na gruncie prawa niemieckiego, tj. na podstawie par. 888 ZPO (Zivilprozessordnung - niemieckiego odpowiednika Kodeksu postępowania cywilnego). Wystosowali do ZDF wezwanie do prawidłowego wykonania wyroku i zastrzegli, że w razie niewykonania podejmą kroki prawne.

- Otrzymaliśmy wyjaśnienia od ZDF, która powołuje się na ograniczenia techniczne i graficzne przy publikacji przeprosin na stronie, ale po konsultacji z fachowcami uznajemy je za absolutnie niewystarczające i kierujemy właśnie pisma do sądu w Moguncji – powiedział Obara.