McCain dodał, że Putin nigdy nie będzie partnerem Stanów Zjednoczonych w walce z Państwem Islamskim (IS).

Komentując doniesienia, że Biały Dom rozważa zniesienie sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu, senator wyraził nadzieję, że prezydent Donald Trump odrzuci tę "ryzykowną ścieżkę".

-Jeśli tego nie zrobi, to wraz z moimi kolegami (senatorami) będę pracował nad wpisaniem sankcji do naszego prawa - ostrzegł i wyjaśnił, że jeśli nowy prezydent USA zniesie te retorsje, to on będzie starał się przeforsować ustawę, która je przywróci.

McCain oraz inny wpływowy senator Republikanów Lindsey Graham zapowiedzieli już na początku roku, że złożą w Senacie propozycję uchwały, która wprowadzi zaostrzone sankcje wobec Rosji w związku z jej ingerencją w amerykańskie wybory prezydenckie. W połowie stycznia McCain wraz z dziewięcioma innymi senatorami wystąpił ze stosowną inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

Republikanów poparli senatorowie Demokratów Benjamin L. Cardin oraz Robert Menendez.

W wywiadzie dla Deutsche Welle, który ukazał się 12 stycznia, McCain powiedział, że Putin rozumie tylko siłę. Na pytanie, czy rozumie to także Trump, McCain odpowiedział: "Nie wiem".

Doradczyni Trumpa, Kellyanne Conway poinformowała w piątek, że przywódcy USA i Rosji omówią to, "w jaki sposób, w interesie obydwu krajów, zbliżyć się i pracować razem tam, gdzie możemy znaleźć wspólny grunt i gdzie te dwa narody mogą być może pokonać radykalny terroryzm islamski".