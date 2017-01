Niezgodne z prawdą historyczną sformułowanie znalazło się w poniedziałek w depeszy włoskiej agencji na temat projekcji filmu dokumentalnego o podróży młodzieży z okolic Bolonii do miejsca zagłady.

Po wtorkowej interwencji ambasady RP we Włoszech, w której zażądano użycia określenia zatwierdzonego przez UNESCO - Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady - w depeszy użyto sformułowania "nazistowski obóz koncentracyjny".

Była to już druga w ostatnich dniach depesza Ansy o pokazie tego filmu, w której napisano o "polskim obozie". Poprzedni błąd agencja popełniła 16 stycznia w zapowiedzi projekcji dokumentu we włoskiej Izbie Deputowanych w związku z Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Także wtedy, po reakcji polskiej ambasady, skorygowano to na "nazistowski obóz".

W styczniu polscy dyplomaci w Rzymie interweniowali w redakcjach dziennika w telewizji komercyjnej Canale 5, w trzecim kanale telewizji RAI, a także w "Corriere della Sera".