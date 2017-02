Na spotkaniach rządu nie dyskutuje się już, czy podwyższać wiek emerytalny czy nie - piszą "Izwiestija", powołując się na uczestników spotkań eksperckich. Według gazety "dyskusje przeszły na płaszczyznę techniczną, tj. ustala się, o ile dokładnie podwyższyć wiek emerytalny i dla jakich kategorii obywateli".

Informacje te potwierdziły "Izwiestijom" dwa źródła zbliżone do rządu. Jedno z nich podkreśliło, że "konceptualnie kwestia podwyższenia wieku emerytalnego jest już rozstrzygnięta".

Źródło ocenia, że decyzja może zostać ogłoszona w 2018 roku, kiedy powstanie w Rosji nowy rząd; w marcu 2018 odbędą się wybory prezydenckie. Inny rozmówca gazety przypuszcza, że ogłoszenie tej decyzji będzie połączone z upublicznieniem głównych kierunków strategii rozwoju gospodarczego, przygotowywanych przez Centrum Badań Strategicznych (CSR) pod kierownictwem byłego ministra finansów Aleksieja Kudrina. Jak przypominają "Izwiestija", Kudrin opowiada się od dawna za podwyższeniem w Rosji wieku emerytalnego.

Rozmówcy gazety mówią o kilku wariantach dyskutowanych obecnie w rządzie. Jeden z nich przewiduje podwyższenie wieku emerytalnego do 63 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, jednak miałoby się to odbywać stopniowo. Inny wariant to wyrównanie wieku emerytalnego dla obu płci, do poziomu 63 lat. Dziennik podaje także, że resorty socjalne (m.in. ministerstwo pracy i opieki społecznej) już przygotowały oceny oparte na podwyższeniu progu emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Służby prasowe ministerstwa pracy zapewniły jednak, że decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego jeszcze nie zapadła, a stanowisko resortu pozostaje w tej sprawie niezmienne. Wcześniej minister Maksim Topilin mówił, że jest zbyt wcześnie na taką decyzję m.in. dlatego, że społeczeństwo nie jest do tego gotowe.

"Izwiestija" przypominają, że według danych urzędu statystycznego Rosstat średnia długość życia mężczyzny po przekroczeniu 60. roku życia, czyli obecnego wieku emerytalnego, wynosi w Rosji 16 lat. Kobiety po osiągnięciu 55 lat, czyli obecnego wieku emerytalnego dla kobiet, żyją jeszcze średnio ponad 25 lat. Większość obecnych emerytów w Rosji stanowią kobiety.

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się warunki przejścia na emeryturę urzędników administracji federalnej; zmiany dotyczą około 70 tys. osób. Stopniowo wydłużać się będzie okres podwyższania wieku emerytalnego dla tej grupy pracowników. W 2026 roku będzie on wynosił 65 lat dla mężczyzn, a w 2032 roku - 63 lata dla kobiet.