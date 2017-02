Szef państwa uznał, że Moskwa realizuje tradycyjny rosyjski scenariusz, robiąc z całego miasta zakładnika. Poroszenko napisał to na Facebooku, informując, że w czwartek w sprawie sytuacji w Awdijiwce zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na wniosek Ukrainy Rada Bezpieczeństwa ONZ rozpatrzy dziś sytuację w Awdijiwce. Przekazałem dyplomatom jasne instrukcje. Państwo agresor, które, niestety, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, powinno jeszcze raz odczuć solidarność świata z Ukrainą - podkreślił.

Poroszenko oświadczył, że działania Rosji doprowadziły Awdijiwkę niemal do katastrofy humanitarnej. Na granicę katastrofy humanitarnej Awdijiwkę doprowadziła Rosja, która zrobiła to brutalnie i antyhumanitarnie. Systematycznie łamie ona mińskie porozumienia i wspólnym wysiłkiem (świata) powinna być zmuszona do ich realizacji napisał.

Podobny apel prezydent Ukrainy przekazał w rozmowie telefonicznej z prezydentem Słowacji Andrejem Kiską. Bojownicy rosyjscy ostrzeliwują Awdijiwkę, nie pozwalając na wznowienie dostaw energii elektrycznej. Świat powinien być aktywniejszy w naciskach na Rosję, by przerwać ogień - powiedział Poroszenko.

Ciężkie walki w Awdijiwce rozpoczęły się w niedzielę i trwają do dziś. W ich wyniku uszkodzone zostały linie elektrycznie, które doprowadzają prąd do mieszkań i zakładów koksowniczych, będących ciepłownią miasta. Od wtorku w Awdijiwce, w której brakuje także wody, obowiązuje stan wyjątkowy.

Walki toczą się głównie w strefie przemysłowej miasta, jednak w ich wyniku zginął dotychczas jeden cywil, a ośmiu zostało rannych. W Awdijiwce zginęło także co najmniej dziesięciu żołnierzy ukraińskich sił rządowych.