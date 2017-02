We fragmentach wywiadu, opublikowanych przez stację, amerykański prezydent odpowiada m.in. na pytanie Billa O'Reilly'ego o powód szacunku dla Władimira Putina. - Szanuję wielu ludzi, ale to nie znaczy, że będę się z nim zgadzał. On jest przywódcą swojego kraju. Mówię, że lepiej jest żyć w zgodzie z Rosją niż nie żyć w zgodzie. A jeśli Rosja pomoże nam w walce z Państwem Islamskim i islamskim terroryzmem na całym świecie - to dobrze - oznajmił Trump.

- Czy się z nim porozumiem? Nie mam pojęcia - podkreślił.

Na wypowiedzianą przez dziennikarza uwagę, że "Putin jest zabójcą", Trump odpowiedział: "Jest wielu zabójców. Sami mamy wielu. Co pan myśli? Nasz kraj jest taki niewinny?".

We fragmentach opublikowanych przez telewizję Fox prezydent nie przywołał żadnych konkretnych działań Stanów Zjednoczonych na potwierdzenie swoich słów. Jak zastrzega agencja AP, nie wiadomo, czy ten wątek zostanie rozwinięty w całym wywiadzie, który ma zostać opublikowany później w niedzielę w programie towarzyszącym finałowi ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl.

Od słów Trumpa zdystansował się lider republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell. - Putin to były agent KGB. To zbir. Nie został wybrany w sposób, który większość ludzi uznałaby za wiarygodne wybory - mówił w programie CNN "State of the Union". - Rosjanie anektowali Krym, najechali na Ukrainę i mieszali przy naszych wyborach. I nie sądzę, żeby była jakaś równoważność między tym, w jaki sposób działają Rosjanie, a tym, jak czynią to Stany Zjednoczone".