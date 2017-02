Kim Dzong Nam miał zostać zraniony przez dwie kobiety (prawdopodobnie północnokoreańskie agentki) zatrutymi igłami w terminalu lotniska w Kuala Lumpur. Przyrodni brat Kim Dzong Una zmarł w drodze do szpitala - informuje RMF FM

To zamordowany w Malezji najstarszy syn Kim Dzong Ila miał zostać przywódcą Korei Północnej po śmierci swego ojca. Okazało się jednak, że złapano go, jak na fałszywy paszport próbował wjechać do Japonii i stracił szanse na przejęcie kontroli nad krajem. Od kilku lat ukrywał się więc przed północnokoreańskimi służbami.