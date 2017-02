Według informacji brytyjskiego dziennika, prezes PiS miał w trakcie rozmowy z niemiecką kanclerz wyjaśnić swoje wątpliwości wobec poparcia kandydatury byłego polskiego premiera na kolejną kadencję na unijnym stanowisku. Powołując się na informacje z kilku źródeł, miedzy innymi dyplomatycznych, „Financial Times” pisze, że Jarosław Kaczyński oświadczył Angeli Merkel, iż polski wymiar sprawiedliwości może wydać za Donaldem Tuskiem ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania.

Skąd aż tak ostre środki? Brytyjski dziennik łączy tę sprawę z niechęcią, jaką prezes PiS żywi wobec byłego premiera Polski.

Kaczyński, który był największym rywalem Tuska, premiera rządu w latach od 2007 do 2014 roku, twierdzi, iż jest on „moralnie odpowiedzialny” za śmierć jego brata-bliźniaka Lecha, prezydenta Polski – pisze „Financial Times”, sugerując tym samym niejako, że nakaz aresztowania miałby mieć związek z katastrofą smoleńską.

Według brytyjskiego dziennika, działania Jarosława Kaczyńskiego zmierzają do nie tylko do zdyskredytowania Donalda Tuska nie tylko w oczach potencjalnych wyborców w kraju, lecz także do uniemożliwienia byłemu premierowi kontynuowania swojej misji na fotelu szefa Rady Europejskiej. Jak przypomina „FT”, Warszawa do dziś nie zajęła stanowiska w sprawie ewentualnego wyrażenia poparcia dla wyboru Tuska na drugą kadencję.